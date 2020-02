Potláčaný hnev spôsobuje viac škody ako úžitku

Hnev je najmenej pochopená najviac potláčaná emócia v západnej civilizácii. Ľudia ho často považujú za zlý. Potláčajú ho a ochudobňujú o jeho dary seba aj svoje okolie.

Hnev je najmenej pochopená najviac potláčaná emócia v západnej civilizácii.



Ľudia často vnímajú hnev akozlý, nemorálny, prípadne ako opak lásky. Prejav hnevu - čo i len vo forme myšlienok považujú za prejav agresie, ktorá nemá miesto v civilizovanom svete.



A tak svoj hnevpotláčajú tak veľmi, že sami uveria, že sú s ním vysporiadaní a že hnev v nich neexistuje a že sú vďaka tomu "lepší ľudia".



Spolu s hnevom však prichádzajú o vášeň, odvahu, odhodlanie a iné konštruktívne prejavy hnevu.

Čo je to hnev?

Hnev je intenzívny pocit v tele ktorý sa prejavuje ako energia konať.

Sám o sebe je neutrálny.

Jeho použitie z neho robí hnev konštruktívny alebo deštruktívny.



Potlačenie má svoje silné negatívne následky:

1. Psychosomatické prejavy.

2. Obrátenie hnevu voči sebe

3. Precitlivelosť na hnev od ostatných

4. Deštruktívny a reaktívny výbuch hnevu v prípade, že "pohár pretečie"



PSYCHOSOMATICKÉ PREJAVY

Psychosomatický prejav znamená, že psychologický stresor negatívne ovplyvňuje fyziologickú (somatickú) funkciu do momentu, kedy vzniká problém. Emócia hnevu spôsobuje zvýšený krvný tlak, zrýchlený pulz a dýchanie. Keď hnev odíde, zvýšená telesná aktivita sa vráti do pôvodného stavu. Ak má človek v sebe chronický hnev, ktorý v sebe dusí, chronický stav ostáva nezmenený a fyziologické prejavy v tele zostávajú.



OBRÁTENIE HNEVU VOČI SEBE

Ak sa cítim vinný za svoj hnev voči iným, potrestám sa tým, že ho obrátim ho voči sebe. Hnevu sa nevyhnem, stále ho cítim, akurát na mňa pôsobí sebadeštrukčne.



PRECITLIVELOSŤ NA HNEV OD OSTATNÝCH

Ak sám sebe zakážem akékoľvek prejavy hnevu, všetci tí, čo si ho dovolia prejavit slobodnejšie ma budú iritovať a budem na nich precitlivelý. Svoje okolie budem vnímať ako nepriateľské, a svet ako nebezpečný, v krajnom prípade až na úroveň paranoie.



DEŠTRUKTÍVNY A REAKTÍVNY VÝBUCH HNEVU V PRÍPADE, ŽE "POHÁR PRETEČIE"

Každému človeku je hnev vlastný a aj ten, ktorý hnev potláča najviac má svoju hranicu. Aby som sa vyhol svojej hranici, tak sa budem vo svete obmedzovať a zužovať si priestor aktivít a ľudí, aby som sa mohol cítiť komfortne. Keď náhodou niekto prekročí moju hranicu, hnev nado mnou preberie úplnú kontrolu. V záchvate hnevu poviem/urobím niečo čo by som normálne nikdy nespravil. Nikto, vrátane mňa, ma nespoznáva.



Pokiaľ hnev ako energiu konať použijem konštruktívne, stáva sa z neho základná ingrediencia pre:

Vášeň - spontánne prejavenie túžby

Odvahu - chuť ísť do rizika pre nachádzanie nových win-win riešení

Rozhodnosť - schopnosť odseknúť všetky alternatívy a vybrať si jednu voľbu

Motiváciu - chuť konať, byť lepší, pomôcť, rásť

atď.



Potláčanie surového hnevu znamená potlačenie všetkých nádherných prejavov tejto emócie.



Hnev sa dá potláčať do konca života.

Je to ale škoda a kopec premárnených príležitostí.

Tí ktorí sa s hnevom pracovať počas života nenaučia nakoniec prenesú tento spôsob práce s hnevom na svoje deti a ďalšiu generáciu.

Presne tak isto, ako to ich naučili ich rodičia a spoločnosť.

Pracujte s hnevom.

Neochudobňujte seba a svoje okolie o jeho dary.

---

Ak si muž žijúci v okolí Bratislavy, a chceš sa o hneve dozvedieť viac a zažijeť na vlastnej koži jeho plnú intenzitu, príď na poldenný workshop, ktorý budem viesť 5.3.2020. Viac info tu: https://www.facebook.com/events/885163265259374/

---

"Pocit hnevu je univerzálny ľudský fenomén. Je tak základný ako hlad, samota, láska alebo únava."-Theorode Rubin, americký psychiater

---

Simple Truth About Anger (https://www.psychalive.org/simple-truth-anger/)

Psychosomatic Disorder (https://www.britannica.com/science/psychosomatic-disorder)

David Hawkins - Letting Go (https://www.amazon.com/Letting-David-Hawkins-M-D-Ph-D/dp/1401945015)